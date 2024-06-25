Экс-начальник жилищного отдела получил 13 лет колонии за взятки

В Приангарье, Кировский районный суд Иркутска приговорил экс-начальника жилищного отдела министерства имущественных отношений к 13 годам колонии за 17,5 миллиона рублей взяток за махинации с жильем для детей-сирот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

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Чиновник признан виновным по статьям о получении взятки, о превышении должностных полномочий и о легализации или отмывании денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд приговорил его к штрафу в размере 30 миллиона рублей, а также запретил заниматься определенной деятельностью на срок десять лет.

Как установил суд, в 2020 году подсудимый, будучи руководителем жилищного отдела получал взятки за оказание содействия в получении компаниям государственных контрактов для обеспечения жильем детей-сирот. По данным правоохранителей, он получал деньги за создание выгодных условия для участия в госзакупках для компаний и ограничивал количество ее участников. Общая сумма взяток составила более 17,5 миллиона рублей. На эту сумму осужденный купил элитное жилье общей площадью 200 квадратных метров. Суд конфисковал эту квартиру в счет государства.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах за получение взятки в особо крупном размере задержаны двое высокопоставленных полицейских отдела полиции на водном транспорте УТ МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО).