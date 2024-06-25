Число жертв теракта в Дагестане увеличилось до 21

Число жертв терактов в Махачкале и Дербенте выросло до 21 человека. Об этом во вторник, 25 июня, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

© Вечерняя Москва

— Сегодня число жертв увеличилось до 21 человека, среди которых и правоохранители, и гражданские лица, — пояснили в министерстве.



Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших, говорится в Telegram-канале дагестанского Минздрава.

В числе погибших был один сотрудник Росгвардии, который участвовал в задержании террористов. Еще четверо росгвардейцев пострадали.

В воскресенье, 23 июня, в Дагестане произошли террористические атаки в Дербенте и Махачкале. Неизвестные нанесли удары по синагоге, церкви и посту дорожно-патрульной службы. Что известно о вооруженном нападении — в материале «Вечерней Москвы».

В ходе задержаний ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. В это время будут приспущены государственные флаги.