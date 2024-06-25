В московском аэропорту задержали пассажирку с радиоактивными метками

Вьетнамка пыталась провезти в Россию радиоактивные метки для крапления игральных карт. В аэропорту Домодедово задержали пассажирку, когда она «запищала» в зеленом коридоре, сообщает Baza в своем Telegram.

40-летняя гражданка Вьетнама прилетела в Россию из ОАЭ. Когда она проходила по зеленому коридору, система радиационного контроля «Янтарь» показала, что женщина несет радиоактивный багаж.

У нее нашли в ходе досмотра несколько металлических банок в фольге. В них же находились фрагменты игральных карт размером 1,5 на 1,5 сантиметра. Утверждается, что такие карты обычно пытаются использовать мошенники: помеченная карта фонит и ее легко можно заметить во время игры.

Радиометр-спектрометр показал, что уровень радиоактивных изотопов уже превышает естественный фон и опасен для здоровья. Фрагменты карт изъяли.

Ранее еще одна гражданка Вьетнама пыталась провезти в собственном теле дорогостоящие швейцарские часы Rolex и Аudemars Piguet. Ее остановили в Домодедово. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.