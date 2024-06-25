В Дагестане задержали отца устроивших теракт боевиков

Что подразумевается под «мелким хулиганством», не уточняется. Следственные органы будут проверять Омарова на причастность к пособничеству террористам.

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23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

24 июня стало известно, что в терактах участвовали Осман и Адиль Омаровы, младшие сыновья Магомеда Омарова, а также его племянник Абдусамад Амадзиев. По данным Telegram-канала Baza, они исповедовали ислам радикального толка (ваххабизм).