Кассир из Кузбасса привлекла к хищению из магазина несовершеннолетнюю дочь

Жительница Кузбасса, работающая кассиром, разработала схему хищений из магазина. При этом она привлекла к преступлению родственницу, знакомых и несовершеннолетнюю дочь.

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В Таштаголе директор магазина при просмотре камер обратила внимание на странное поведение одного из продавцов-кассиров: сотрудница позволяла покупателям уходить с товарами, которые не были оплачены. Убедившись в отсутствии чеков, она обратилась в полицию.

Про версии следствия, 32-летняя жительница Таштагола устроилась работать в магазин и разработала схему хищения товаров. К реализации преступного плана она сначала привлекла несовершеннолетнюю дочь. Девочка приходила в магазин, набирала продукты и подходила с ними к кассе, где работала обвиняемая. Кассир сканировала товары, а потом отменяла чек, так как товары не были оплачены. При этом ребенок уносил продукты домой.

– Через некоторое время она по такой же схеме предложила совершать хищения родственнице и двум знакомым. Женщины выносили из магазина полные корзины продуктов и продовольственных товаров, – сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.



Общую сумму ущерба, нанесенного магазину, оценили в сумму более 33 000 рублей. Фигурантками дела о присвоении и растрате стали сотрудница магазина и ее три подельницы. Дочь женщины еще не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.