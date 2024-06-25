В МЧС России сообщили о полной ликвидации пожара во Фрязине

Пожар в здании в подмосковном городе Фрязино полностью ликвидировали. Об этом Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило в своих соцсетях 25 июня.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар во Фрязино», — говорится в сообщении.



Напомним, первые сообщения о возгорании на территории промзоны стали появляться 24 июня в 14:39. На момент прибытия спасателей огонь охватил несколько этажей производственно-складского здания. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение около 10 часов вечера.

Как ранее писала «Парламентская газета», 25 июня в ГСУ СК России по Московской области сообщили, что одной из возможных причин пожара стала неисправность электропроводки. К настоящему моменту известно о шести погибших, следователи и криминалисты устанавливают точное количество жертв.