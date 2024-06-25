Пожар в подмосковном Фрязине: последние новости

Здание в подмосковном Фрязино, где произошел пожар, который привел к человеческим жертвам, несколько раз меняло владельцев и там регулярно возникали коммунальные аварии. Что именно могло привести к трагедии, разбирался «Рамблер».

Пожар в восьмиэтажном здании советской постройки во Фрязине, где ранее располагался НИИ «Платан», вспыхнул днем 24 июня. Огонь быстро распространился по этажам, ряд конструкций обрушился. Локализовать возгорание на площади в пять тысяч квадратных метров смогли только к вечеру.

Как сообщили в МЧС, на данный момент возгорание полностью ликвидировали. На это потребовалось около суток.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двух погибших и пострадавшем, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Однако, по данным источников СМИ, погибли восемь человек. Двое из них спрыгнули из окон и разбились, шестеро сгорели.

Число погибших и причина пожара

Сегодня в Следственном комитете России сообщили, что «к настоящему времени известно о шести погибших, точное количество устанавливается».

«Возгорание произошло в помещении, находящемся на 5-м этаже, после чего огонь распространился на большую площадь внутри здания, что повлекло обрушение перекрытий», - пояснили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.



При этом, по данным ведомства, помещения в здании сдавались в аренду. Арендаторами были около 50 организаций.

«На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки», - пояснили в СКР, отметив, что дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».



Долги и неисправность электропроводки

По данным «Московского комсомольца», вокруг здания шли судебные разбирательства и «дом-«книжка» постоянно менял владельцев. Так, конкурсный управляющий, занимавшийся этим зданием, фирма «Ипрон», прекратила свои полномочия в феврале 2024 года по решению суда. В мае после рассмотрения в апелляционной инстанции это решение вступило в законную силу.

«Таким образом, формальным владельцем здания вновь стала вдова покойного художника по литью Виктора Белоусова. Однако конкурсный управляющий с ее стороны в свою очередь попытался через суд оспорить акт о передаче имущества покойного художника вдове, рассмотрение этого дела было намечено на август», - отмечает издание.



При этом, несмотря на то, что прибыль от сдачи помещений в аренду составляла до 1,5 миллионов рублей в месяц, до 85% этой суммы уходило на содержание – оплату коммунальных услуг и охраны. Вместе с тем, долг арендаторов по теплоснабжению составлял около 6 миллионов рублей. В здании постоянно происходили прорывы труб, а коммунальщики отказывались включать отопление до погашения долга.

Из горящего здания НИИ во Фрязино вывели одного человека

Сотрудники компаний, работавшие в здании во Фрязино, подтверждают, что оно было мало пригодно для комфортной работы. Там не работали туалеты, были проблемы со светом и отоплением, пишет «Звезда».

По словам одной из сотрудниц, проблемы были также и с лифтами, они то и дело застревали, поэтому безопаснее было ходить пешком по лестнице.