У самолета на борту треснуло лобовое стекло во время полета в Москву

У самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Уфы в Москву Boeing 737–800 во вторник, 25 июня. Трещина появилась со стороны правого пилота.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково.

«Проводятся работы по замене стекла», — говорится в сообщении.



Ранее пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Инцидент произошел на борту летевшего из Махачкалы в Москву Boeing 737-800 23 июня.