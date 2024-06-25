В Краснодарском крае мужчины удерживали избитую девушку в своей машине. Видео с места событий 24 июня опубликовал Telegram-канал "ЧП Краснодар".

Накануне днем из белой Lada Granta, которая стояла на автодороге в районе Хадыженска, внезапно выбежала девушка. Она пыталась скрыться от своих попутчиков, но те догнали ее, избили до крови и силой усадили обратно.

Женщина, ставшая свидетельницей произошедшего, включила камеру на телефоне и криком обратила внимание остальных автомобилистов, стоявших в пробке. К машине, в которой сидели трое мужчин и пострадавшая, стали подходить люди. Водитель "Лады" заявил, что приходится жертве мужем, последняя подтвердила это и отказалась выходить из машины.

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Позже стало известно, сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль на территории Туапсинского района. После этого в ОМВД России по Апшеронскому району начали проверку по факту причинения телесных повреждений жительнице Майкопа. При этом, как уточняется, заявления в полицию от самой пострадавшей так и не поступило.