Дрон ВСУ атаковал КамАЗ под Белгородом

Один человек пострадал при ударе БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"Движущийся по дороге КамАЗ сельскохозяйственного предприятия атакован ВСУ с помощью FPV-дрона", - рассказал губернатор, уточнив, что инцидент произошел на трассе из Архангельского в Муром в Шебекинском городском округе.



По словам Гладкова, водитель большегруза ранен. Врачи диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга, осколочные ранения лица и ноги. Бригада медиков госпитализировала его в городскую больницу N2 в Белгороде. Утром во вторник, 25 июня, в Белгородской области объявили ракетную опасность.

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До этого губернатор написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.