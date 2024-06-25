Власти Москвы сообщили о тяжелом состоянии доставленных из Севастополя детей

Шесть взрослых и двое детей, доставленных из Севастополя в Москву после ракетного удара, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента труда и соцзащиты населения.

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В больницы Москвы из Севастополя вечером 24 июня на лечение поступили 14 пациентов, в том числе шесть детей.

По данным департамента, врачи оценивают состояние шести взрослых и двух детей как тяжелое. Остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.

Незадолго до этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в общей сложности на стационарном лечении находятся 77 пациентов, пострадавших в Севастополе.

23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших.

24 июня в Севастополе было объявлено днем траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.