Следователи обыскали директоров управляющей компании и арендаторов после пожара во Фрязине

Следователи провели обыски у директоров управляющей организации и компаний-арендаторов помещений здания в подмосковном Фрязине. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, все помещения сдали в аренду около 50 организациям. Ведомство пояснило, что следователи провели обыски в местах проживания директоров управляющей организации и компаний-арендаторов.

24 июня в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Его площадь достигла 5 тыс. кв. м. Поздно вечером возгорание было полностью ликвидировано.

В загоревшемся здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». В холдинге «Росэлектроника» заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что причиной происшедших в подмосковном Фрязино взрывов стали кислородные баллоны. Однако позже в СК отметили, что рассматривают неисправность проводки в качестве одной из версий причин пожара.