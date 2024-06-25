Мэра города Мукачево и главу райсовета задержали по делу о коррупции

Мэр города Мукачево Андрей Балога задержан за махинации при продаже муниципальной земли. Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Вместе с мэром задержан также глава Мукачевского райсовета Михаил Ланьо. По версии следствия, они разрешили продажу земельного участка в центре города компании, фактическим владельцем которой является Ланьо. При этом стоимость продажи была занижена почти в девять раз - при рыночной стоимости участка в 84,6 млн гривен (более $2 млн) он был продан всего за 9,6 млн гривен ($236,5 тыс.), причем в рассрочку. По этом уделу задержаны еще несколько человек, оформлявших фиктивную оценку стоимости контракта.

Как отмечает издание "Страна", это дело может быть связано с конфликтом бизнес-клана Андрея Балоги и его отца - депутата Верховной рады Виктора Балоги, которого называют "хозяином Закарпатья", с губернатором Закарпатской области Виктором Микитой, считающимся ставленником президента Украины Владимира Зеленского.

Вопрос противодействия коррупции стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от помощи которых зависит Киев, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одними из условий продолжения поддержки Киева. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается предельно высоким, а действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. В Государственной аудиторской службе Украины признавали, что многие чиновники восприняли ситуацию, когда страна ведет боевые действия, как возможность для личного обогащения за государственный счет. А в Национальном агентстве по предотвращению коррупции отмечали, что из-за несовершенства законодательства многим чиновникам, обвиняемым в коррупционных преступлениях, удается уходить от ответственности.