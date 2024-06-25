Жительница Красноярского края убила трехлетнюю дочь и ранила ее сестру

Силовики задержали в Курагинском районе Красноярского края многодетную мать, подозреваемую в убийстве трехлетней дочери и покушении на ее восьмилетнюю сестру.

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Информация о преступлении, совершенном в одном из частных домов поселка Курагино, поступила в правоохранительные органы сегодня. Несколько часов назад там обнаружено тело девочки с ранами головы и шеи, нанесенными топором. Ее старшая сестра госпитализирована с ножевым ранением в шею. Третья - шестилетняя сестра - не пострадала, рассказали в краевом управлении Следственного комитета.

Против матери троих девочек возбуждено уголовное дело. По данным сыщиков, нетрезвая 34-летняя женщина, удрученная мыслями о неверности мужа, задумала отомстить ему, убив общих детей. Пока супруг находился на работе, многодетная мать набросилась на дочерей. После этого она позвонила знакомой и рассказала ей о случившемся.

Сотрудники СК работают на месте преступления. В ближайшие часы задержанную и ее мужа допросят.