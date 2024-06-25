Иностранные студенты устроили массовую драку в Уфе

В Уфе произошла массовая драка с участием 15 студентов
Массовая драка произошла в Уфе между 15 иностранными студентами одного из вузов Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, учащиеся подрались в центре города накануне вечером.
«В отдел полиции №9 управления МВД России по Уфе поступило сообщение о том, что на улице Пушкина произошла драка, в которой участвуют около 15 человек», — подчеркнули в МВД.
Участников конфликта установили и задержали. По предварительной информации, причиной драки стал денежный долг. Против ее участников составили административные протоколы о мелком хулиганстве.
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