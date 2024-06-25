В Белгородской области от удара ВСУ погибла женщина

Тело мирной жительницы обнаружили в Белгородском районе в селе Беловское, женщина скончалась от прямого попадания в частный дом.

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Об этом во вторник, 25 июня, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— К большому горю, утром стало известно, что погибла мирная жительница. Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское, — сообщил Гладков.



Глава региона выразил соболезнования семье погибшей, добавив, им будет оказана вся необходимая помощь, говорится в сообщении.

Незадолго до этого стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью шести беспилотников Яковлевский городской округ Белгородской области. Ранены мужчина и женщина, им оказана помощь. В городе Строитель в двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах, в одной из квартир разрушен балкон. В селе Быковка повреждения получили два частных дома: выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также повреждены две машины.

Средства ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью. Кроме того, один БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области.