СК: при мощном пожаре в здание во Фрязине погибли шесть человек

В пресс-службе Следственного комитета подтвердили, что при мощном пожаре в административном здании на территории промзоны в подмосковном Фрязине погибли шесть человек. В ведомстве добавили, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ по Московской области доложить о комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах трагедии. До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что причиной происшедших в подмосковном Фрязино взрывов стали кислородные баллоны. Он отметил, что бывшее здание НИИ "Платан" арендовали 30 компаний. В момент пожара в здании находились сотрудники двух организаций. 24 июня в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Его площадь достигла 5 тыс. кв. м. Поздно вечером возгорание было полностью ликвидировано. В загоревшемся здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) "Платан". В холдинге "Росэлектроника" заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.