Московские полицейские задержали мошенников за инсценировки ДТП

Московские полицейские совместно с коллегами из Татарстана задержали двоих мужчин, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования в столичном регионе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

По версии следствия, в декабре 2023 года злоумышленники организовали в Москве и области четыре инсценировки ДТП: они умышленно создавали аварийные ситуации, при которых других водителям приходилось нарушать правила, что приводило к авариям.

«После чего мошенники предоставляли фиктивные документы и сведения об обстоятельствах наступления страхового случая в различные страховые компании для получения денежного возмещения. По предварительным данным, от противоправных действий злоумышленников пострадали физическое лицо и три страховые компании. Общая сумма причиненного им ущерба составила около двух миллионов рублей», – рассказал Васенин.



Выяснилось, что мошенники проживали в Казани, они задержаны. В ходе обысков были изъяты автомобиль, мобильные телефоны, а также изобличающие фигурантов документы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»).

Ранее полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей в Москве.