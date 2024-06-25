Иеромонах рассказал о ставшем жертвой террористов священнике

Протоиерей Николай Котельников, на которого напали в Дербенте во время теракта, был незлобливым человеком. Об этом рассказал иеромонах Иоанн (Анисимов), который знал мужчину лично. Его слова передает РИА Новости.

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Котельников, по его словам, родился в станице Орджоникидзевская, которая сейчас является городом Сунжа в Ингушетии. Он рано лишился отца и воспитывался матерью, которая жила в Дербенте. В 2024 году Котельников был самым старшим клириком Махачкалинской епархии.

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«Отец Николай пользовался большим уважением в городе Дербенте, причем не только среди христиан, но и среди мусульман и иудеев. Это был пример дружбы, взаимного уважения между представителями разных конфессий», — рассказал отец Иоанн.



Он добавил, что Котельников в Махачкалинской епархии был старейшим клириком и духовником. Все его три дочери вышли замуж за священников.

Боевики с оружием напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте вечером в воскресенье, 23 июня. В момент нападения в церкви шла служба в честь праздника Святой Троицы — там находились около 40 прихожан. По словам очевидцев, боевики ворвались внутрь, выстрелили в охранника Михаила, который был вооружен лишь газовым пистолетом, а затем накинулись с ножом на 66-летнего настоятеля.

Котельников служил священником более 40 лет. Прихожане очень ценили его, называли добрым и отзывчивым. Священник преподавал в воскресной школе. У него остались жена, трое детей и шестеро внуков. Отец Николай был прототипом православного священнослужителя на памятнике Братству трех религий, который установлен в центре города.