СМИ: убитый в Дербенте священник был одной из целей боевиков
Его казнь была спланирована заранее, как и нападение на городскую синагогу.
Об этом сообщил источник «Известий», знакомый с ходом расследования. Следователи пришли к такому выводу, изучив переписки в телефонах боевиков. Они узнали, что атака готовилась около месяца, а «террористическая ячейка», по одной из версий, концентрировалась вокруг молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана.
Настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николаю Котельникову было 66 лет, больше 40 из них он служил в церкви. После его убийства боевики застрелили охранника храма, подожгли дом священнослужителя и атаковали синагогу по соседству, она полностью выгорела.
Глава Дагестана посетил пострадавший при теракте собор
Примерно в то же время террористы совершили нападения на церковь и синагогу в Махачкале, а после открыли огонь по сотрудникам ДПС. В результате их действий погибли 20 человек, ещё 20 пострадали. Пятеро нападавших были ликвидированы.
В Дагестане до завтрашнего дня продолжается траур.