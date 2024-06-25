Убитый в Дербенте священник был одной из целей боевиков

Его казнь была спланирована заранее, как и нападение на городскую синагогу.

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Об этом сообщил источник «Известий», знакомый с ходом расследования. Следователи пришли к такому выводу, изучив переписки в телефонах боевиков. Они узнали, что атака готовилась около месяца, а «террористическая ячейка», по одной из версий, концентрировалась вокруг молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана.

Настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николаю Котельникову было 66 лет, больше 40 из них он служил в церкви. После его убийства боевики застрелили охранника храма, подожгли дом священнослужителя и атаковали синагогу по соседству, она полностью выгорела.

Глава Дагестана посетил пострадавший при теракте собор

Примерно в то же время террористы совершили нападения на церковь и синагогу в Махачкале, а после открыли огонь по сотрудникам ДПС. В результате их действий погибли 20 человек, ещё 20 пострадали. Пятеро нападавших были ликвидированы.

В Дагестане до завтрашнего дня продолжается траур.