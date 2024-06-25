СМИ: боевики в Дагестане изначально хотели убить священника

Террористы в Дагестане изначально планировали убить настоятеля храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования переписки убитых в Дагестане боевиков.

© РИА Новости / Марина Первухина

По данным газеты, также при подготовке теракта были чётко намечены и другие объекты для атаки — синагога в Дербенте и православные храмы в том же Дербенте и Махачкале.

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Ранее сообщалось, что в результате нападений в Махачкале и Дербенте погибли 20 человек, ещё 26 человек получили ранения.

Также дочь убитого террористами настоятеля храма в Дербенте отца Николая рассказала Ruptly о деталях cлучившегося.