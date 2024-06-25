В Белгороде раздались взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.
Причины случившегося пока неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали.
Белгород вновь подвергся массированному обстрелу ВСУ, есть жертвы
До этого на всей территории Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности.
В понедельник, 24 июня, Белгородская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинский дрон-камикадзе нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Безымено. Водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями.