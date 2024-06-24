В МЧС рассказали, что мешало эвакуации людей из НИИ во Фрязино

После серии взрывов огонь распространился на значительную площадь в офисном здании во Фрязино, рассказал замначальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов. Видео опубликовала пресс-служба ведомства в официальном канале.

По его словам, спасатели сосредоточили все усилия на том, чтобы пробиться к людям, оказавшимся на верхних этажах здания. Одного человека им удалось спасти.

После взрывов, пояснил чиновник, создалась угроза обрушения строительных конструкций, люди оказались отрезанными от путей эвакуации.

Работа пожарных, уточнил Логинов, осложнялась высокой температурой и плотным задымлением.

В оперативных службах назвали причину пожара во Фрязино

Ранее сообщалось, что в восьмиэтажном здании советской постройки произошел пожар. Огонь быстро распространился по этажам, ряд конструкций обрушился. Погибли восемь человек. Двое из них спрыгнули из окон и разбились, шестеро сгорели.