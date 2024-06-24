Банду любовных аферисток задержали в Петербурге

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге банду консуматорш — любовных аферисток. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, мошенницы знакомились с обеспеченными мужчинами в мессенджерах и на сайтах знакомств. Предлагали им посетить дорогой ресторан, намекали на возможное продолжение встречи в более интимных условиях.

Цены на блюда и напитки были завышены в несколько раз. Так, латте стоил 500 рублей за чашку. Средний чек за ужин составлял 30 тыс. рублей, некоторые мужчины оставляли в заведении сотни тысяч рублей.

Журналисты отметили, что обычный человек не мог попасть в ресторан: он открывал свои двери только для жертв и сопровождающих их девушек.

В составе банды были также актеры, изображавшие гостей заведения, охранник, следивший за тем, чтобы мужчины расплачивались по счетам.

По данным следствия, в общей сложности пострадали порядка 100 человек. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.