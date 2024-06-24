Мужчина устроил стрельбу в Батайске

Неизвестный злоумышленник устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области. Личность устанавливается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по региону.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июня, на улице Воровского, дом 61.

В пресс-службе пояснили, что в отдел полиции поступило сообщение о доносящихся звуках, похожих на выстрелы.

«Полицейские выяснили, что неизвестный произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом», — уточнили в ведомстве.



Стражи порядка проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта.

«Куда [мужчина] стрелял непонятно, но никого не задело. После этого он скрылся в неизвестном направлении», — рассказали очевидцы в соцсетях.



В горадминистрации Батайска отметили, что ситуация со стрельбой расценивается как «бытовое хулиганство».