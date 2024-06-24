Задержана женщина, оставившая новорожденного в подъезде в Москве

Личность женщины, оставившей своего новорожденного сына в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы, установлена. Она доставлена к правоохранителям, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

"26-летняя женщина, оставившая ребенка в подъезде жилого дома на Рязанском проспекте, установлена и доставлена в правоохранительные органы. Ее действиям будет дана процессуальная оценка, в том числе по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)", - сказали в пресс-службе.



Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, в подъезде жилого дома на Рязанском проспекте на 4-м этаже был обнаружен новорожденный ребенок. Мальчика доставили в больницу.