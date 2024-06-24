В оперативных службах назвали причину пожара во Фрязино

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Причиной пожара в офисном здании в подмосковном Фрязино стал аварийный режим работы электросети. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети», — сообщил собеседник агентства.



МЧС сообщило об увеличении площади пожара во Фрязино

Напомним, что пожар во Фрязино вспыхнул днем 24 июня. Локализовать возгорание на площади в пять тысяч квадратных метров смогли только к вечеру. По предварительным данным, в результате пожара погибли восемь человек.