Власти Оренбургской области подсчитали ущерб от паводка

Были повреждены 106 социальных объектов, на их восстановление потребуется девять миллиардов рублей.

Такую предварительную оценку представили в правительстве региона.

Также сказано, что комиссия обследовала свыше 28 тысяч жилых помещений, 3,5 тысячи домов признаны утраченными, свыше 18 тысяч подлежат капремонту.

Наводнение в Оренбургской области произошло в апреле из-за прорыва дамбы в Орске. Пострадавшим от паводка выплатили более 9 млрд 300 миллионов рублей, всего поступило свыше 600 тысяч заявлений от граждан.