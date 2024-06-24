Квартиру пенсионерки из Санкт-Петербурга продали без ее ведома

70-летняя жительница Санкт-Петербурга осталась без квартиры в историческом районе города из-за мошенников. Они продали квартиру пенсионерки без ее ведома, передает портал «78.ru».

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Продажа, как обнаружила хозяйка жилплощади, состоялась в период с 1 января по 15 февраля этого года путем заключения фиктивного договора купли-продажи. Речь идет о квартире на Комендантском проспекте, в которой пенсионерка в текущий момент проживает. За жилье петербурженки аферисты смогли выручить 5 миллионов рублей. Обстоятельства, при которых пенсионерке стало известно о продаже ее квартиры, не уточняются. Детали произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в ловушку махинаторов попалась пожилая амурчанка. Злоумышленники донимали жительницу Благовещенска два месяца и в конце концов добились того, чтобы пенсионерка продала свою четырехкомнатную квартиру за бесценок.