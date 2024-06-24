Подросток совершил героический поступок во время атаки ВСУ на Севастополь

Во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь 17-летний подросток, работающий официантом в кафе на Учкуевке, спас несколько десятков человек, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По данным канала, юноша укрыл в заведении минимум 15 человек и наложил раненым жгуты.

После первых взрывов подросток быстро сориентировался и стал кричать отдыхающим, чтобы падали на землю. После этого он завел группу людей в кафе и оказал первую помощь пострадавшим. Когда жгуты закончились, юноша разорвал свою футболку и сделал из нее перевязки.

Затем молодой человек отправился вдоль берега, чтобы вывести с пляжа оставшихся там людей. В числе них оказался пожилой мужчина. Подросток попросил стоявшего рядом водителя доставить дедушку в больницу.

Я кричу: «есть пострадавшие?», мне кричат: «да». Я говорю: «гуськом давайте, потихонечку, потихонечку заползаем, куда, я вам сейчас говорить буду». И все меня послушались, начали за мной ползти, — вспомнил юноша.



Подросток уточнил, что провел людей через запасной выход в укромное место, где оперативно расчистил пространство. Мальчик признался, что очень боялся вида крови, но в такой критической ситуации пришлось побороть страх.

Жительница Севастополя, которая в день трагедии отдыхала с детьми на пляже, рассказала, что сначала она, как и остальные люди, услышала звук взрыва. По ее словам, многие подумали, что это учения местной ПВО, которые проводятся под Севастополем регулярно.

Но очень быстро на пляже началась паника, люди закричали, кинулись врассыпную, дети плакали, продолжила очевидица. Девушка тоже побежала со своими детьми в ближайшее кафе. Она уточнила, что вскоре приехала машина с военными, позже — ДПС и скорая помощь. Раненых начали вывозить в больницы.