Клирик сообщил подробности нападения на храм в Дербенте

В нападении на храм Покрова Пресвятой Богородицы в дагестанском Дербенте участвовали два террориста, рассказал переживший нападение штатный клирик Покровского храма иерей Михаил Лобов. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, один из нападавших направил ствол на супругу настоятеля, матушку Валентину, затем перевел на отца Николая «и сразу стрельнул, убил». После этого боевик опустил оружие и побежал на второй этаж здания.

Священник пояснил, что, услышав выстрелы, спрятал детей и одного из прихожан в другом церковном здании и отправился на помощь.

«Вышел, дошел до угла церкви, и увидел, что он [террорист] направляет на меня автомат. Я был уже шагах в 30, даже, может, и больше. Я понял, что он меня здесь и положит: поворачиваюсь быстро, резко и ухожу в комнату обратно и закрываюсь. Он дверь дернул — или они, потому что их двое, говорят, было», — отметил Лобов.



Через некоторое время он снова вышел с тем, чтобы помочь с тушением церкви.

«В церкви потушили аналой, который они в середине зажгли, где Троица стояла святая [икона], где у нас праздник был», — уточнил иерей.



Лобов рассказал также, что после тушения церкви побежал вытаскивать из горящего здания труп отца Николая, «чтобы хотя бы тело не сгорело».

Напомним, что в воскресенье, 23 июня, боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Погибли сотрудники спецслужб и гражданские лица. Часть нападавших была ликвидирована, часть захвачена силовиками.