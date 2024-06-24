Названа предварительная причина пожара в НИИ под Москвой

Пожар в НИИ под Москвой мог произойти из-за нарушения техники безопасности. Предварительную причину возгорания назвал источник Telegram-канала Shot.

По данным канала, пожар начался в помещении, где собирали налобные фонари, возгорание, предварительно, произошло из-за того, что сотрудники могли покинуть рабочие места, забыв выключить оборудование.

Ранее ТАСС сообщало взрыве в здании, который произошел из-за газового баллона.

Стало известно о погибших в НИИ «Платан» в Подмосковье

Главное здании НИИ «Платан» загорелось 24 июня, несколько человек оказались заблокированы на седьмом этаже. По последним данным, спасти не удалось девять человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.