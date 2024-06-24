Житель Костромы умер от ботулизма

В администрации Костромской области сообщили о смерти 21-летнего жителя Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснили в администрации, к летальному исходу привел отказ молодого человека обратиться в больницу при первых признаках недомогания. Только после возвращения в Кострому мужчина вызвал скорую помощь, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

«К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью. Плохо себя почувствовал, еще находясь в Нижнем Новгороде, но вызвал скорую медицинскую помощь только по возвращении в Кострому», — рассказали в администрации области.



Ранее в нескольких регионах России произошла вспышка ботулизма из-за некачественной еды. По факту отравления была создана следственно-оперативная группа.