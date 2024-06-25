СК назвал возможную причину пожара во Фрязине

Причиной пожара в здании во Фрязине стала неисправность электропроводки. Об этом во вторник, 25 июня, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Следственный комитет провел обыски у директоров управляющей организации и компаний — арендаторов помещений здания, где произошло возгорание.

— На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки, — уточнила Врадий.



Накануне огонь охватил несколько этажей административного здания НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине, площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. В институте оказались заблокированы несколько человек, одного удалось спасти. Причиной пожара стал взрыв газового баллона. Двое спасателей отравились продуктами горения во время тушения пожара, но отказались от госпитализации.

На месте пожара во Фрязине обнаружили тела четырех человек

Также стало известно, что пожарную безопасность здания не проверяли с 2017 года. При плановой проверке было выявлено 13 нарушений требований пожарной безопасности.