Прокуратура Абхазии рассказала об инциденте на границе с РФ

Прокуратура Гагрского района Абхазии сообщила подробности стрельбы на границе с РФ, в результате которой погиб один человек и ранены трое.

"Следствием установлено, что 23 июня примерно в 16:00 мск в селе Гячрыпш Гагрского района по улице Сухумское шоссе неустановленные [на тот момент] следствием лица на автомашине марки Cherry подъехали к КПП "Псоу" и из автомата Калашникова произвели 27 выстрелов автоматной очередью, в результате чего Камлия Даур Асланович получил огнестрельное ранение в брюшную полость, находившиеся на линии стрельбы Акаба Аслан Русланович получил одно огнестрельное ранение в область грудной клетки слева, вследствие чего скончался на месте. Задикян Аида Артемовна получила огнестрельное ранение в области правого плеча, Цицибава Леван Зурабиевич получил огнестрельное ранение в области левой голени", - говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры республики.



Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 99 (убийство, убийство, совершенное общеопасным способом, убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), ч. 3 ст. 29 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. "а", "г" ч. 2 ст. 106 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц), ч. 2 ст. 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) УК Республики Абхазия.

В Абхазии полиция ищет причастных к перестрелке на границе у реки Псоу

Ранее министр внутренних дел сообщил ТАСС о задержании четверых подозреваемых в совершении преступления. Троих задержали в Сухуме, одного - на территории РФ. Еще трое объявлены в розыск.