ТАСС: Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязине достигло восьми
В результате пожара в подмосковном Фрязине, по предварительным данным, погибли восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"Два человека погибли, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня. Шесть остались внутри, там произошли обрушения. Предварительно, все они погибли", - говорится в публикации.
На момент пожара, как уточняется, в задымленных помещениях находились девять человек. Спасти, согласно имеющимся данным, удалось только одного из них.
Пожар в административном здании, находящемся на территории, где ранее располагался НИИ "Платан", возник днем в понедельник, 24 июня. К настоящему моменту четыре этажа - с пятого по восьмой - полностью выгорели. Продолжается обрушение конструкций здания.
Поступает информация, что на третьем и четвертом этажах взрываются баллоны с кислородом и пропаном. Ранее газовый баллон взорвался на шестом этаже.
Общая площадь пожара, согласно последним данным, возросла до 5000 квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы свыше 130 человек и 50 единиц специальной техники.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.