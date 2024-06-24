Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязине достигло восьми

В результате пожара в подмосковном Фрязине, по предварительным данным, погибли восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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"Два человека погибли, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня. Шесть остались внутри, там произошли обрушения. Предварительно, все они погибли", - говорится в публикации.



На момент пожара, как уточняется, в задымленных помещениях находились девять человек. Спасти, согласно имеющимся данным, удалось только одного из них.

Пожар в административном здании, находящемся на территории, где ранее располагался НИИ "Платан", возник днем в понедельник, 24 июня. К настоящему моменту четыре этажа - с пятого по восьмой - полностью выгорели. Продолжается обрушение конструкций здания.

Поступает информация, что на третьем и четвертом этажах взрываются баллоны с кислородом и пропаном. Ранее газовый баллон взорвался на шестом этаже.

Общая площадь пожара, согласно последним данным, возросла до 5000 квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы свыше 130 человек и 50 единиц специальной техники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.