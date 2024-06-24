Пятеро мужчин напали на прохожих в центре Москвы

Пятеро мужчин напали на двух человек в районе Лесной улицы столицы. Одному из прохожих они распылили в лицо перцовый баллончик и избили его. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

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Злоумышленники требовали отдать смартфон стоимостью 60 тысяч рублей. Затем они напали на второго потерпевшего, который успел забежать в офисное здание. Мужчины нанесли ему множественные удары, а после вытащили на улицу, где продолжили избивать. Нападавшие забрали его часы и мобильны телефон общей стоимостью 26 тысяч рублей, после чего скрылись. Очевидец сообщил о случившемся в экстренные службы.

Сотрудники уголовного розыска задержали пятерых подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Похищенное имущество они сбыли на одном из рынков, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению.

Фигуранты заключены под стражу, им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина избила врачей поликлиники, потому что те попросили ее дочь расстелить одноразовую пеленку.