На фестивале мыльных пузырей в Казани скончался бизнесмен

Во время фестиваля мыльных пузырей в Казани погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщает «Бизнес ONLINE».

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Уточняется, что вечеринка прошла в ночь с 22 на 23 июня, в ресторане White Place на берегу Волги. Во время мероприятия несколько посетителей почувствовали резкое недомогание — в результате один из них скончался, еще двое попали в реанимацию.

Как отмечает издание, погибшим оказался 40-летний бизнесмен Шамиль Мифтахов. По словам родственников погибшего, мужчина не принимал наркотики, однако имел проблемы с сердцем. При этом один из организаторов вечеринки сообщил, что Мифтахову «максимально быстро» оказали медицинскую помощь.

«Мы его сразу вынесли к медику, который был на площадке, и тот начал оказывать ему помощь. Скорую тут же вызвали. Вынесли его к скорой, когда поняли, что машина пробирается через пробку. Через затор было сложно проехать, так как улица Альфреда Халикова, ведущая к нам, в ужасном состоянии, и там никто не ездит. Мы за эту улицу просто не можем нести ответственность!», — заявил основатель промогруппы Plombir Булат Мубаракзянов.



При этом Мубаракзянов не стал отрицать, что двое других пострадавших могли употреблять наркотики. Он добавил, что всех посетителей вечеринки досматривали на входе в ресторан, однако допускает, что кто-то все же мог пронести мимо охраны запрещенные вещества.

По факту смерти было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как уточняет источник, пока что дело завели в отношении неустановленных лиц.

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