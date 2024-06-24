Стало известно о погибших в НИИ «Платан» в Подмосковье

При пожаре в офисном здании, где ранее располагался НИИ «Платан», погибли восемь человек.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июня, по адресу Заводской проезд, дом 2 во Фрязино.

Один из погибших выпрыгнул, пытаясь спастись, второй выпал, будучи уже критично обгоревшим, отметили журналисты.

«Внутри здания произошел взрыв. Что взорвалось, уточняется. Пожарные работают по периметру, внутри по-прежнему заблокированы 9 человек», — рассказал источник в оперативных службах.



По данным агентства, задымление очень сильное, рядом со зданием много пожарных машин.

Кроме того, при тушении пожара угарным газом отравились двое пожарных. Один из них был экстренно госпитализирован.

Взрыв произошел в горящем здании во Фрязино

Внутри обрушились конструкции. Горят пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи — есть риск обрушения кровли.

К горящему зданию вылетел второй спасательный вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра.