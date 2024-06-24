МЧС сообщило об увеличении площади пожара во Фрязино

Площадь пожара в офисном здании в подмосковном Фрязино достигла 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Как заявили в ведомстве, тушение пожара осложняют баллоны с газовоздушной смесью, которые находятся в здании.

Незадолго до этого стало известно, что в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. По периметру здания работают пожарные, а внутри него до сих пор остаются люди.

Также сообщалось, что в здании во Фрязино во время пожара случился взрыв.

Названа предварительная причина пожара в НИИ под Москвой

24 июня в городе Фрязино загорелось здание, где ранее располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Как заявили в холдинге «Росэлектроника», в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.