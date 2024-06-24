Пострадавших при теракте ВСУ в Севастополе доставят в Москву

Самолет Ил-76 российского МЧС доставит в Москву 22 человек, пострадавших при атаке Украины на Севастополь. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

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Среди пострадавших, которых спецборт доставит в Москву, находятся 12 детей. Самолет оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Пострадавших сопровождают врачи МЧС, психологи и сотрудники Минздрава России.

В воскресенье, 23 июня, Украина нанесла удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей, более 150 человек пострадали.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что 14 пострадавших будут проходить лечение в НИИ имени Склифосовского, больнице имени Боткина, профильном НИИ детской хирургии и в других московских клиниках.