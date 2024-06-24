Девять человек оказались заблокированы в горящем административном здании в подмосковном Фрязине. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в пресс-службе МЧС России.

К настоящему моменту спасателям удалось вывести из задымленного помещения одного человека.

— Его вывели по лестничным маршам, — уточнили в пресс-службе.



Сотрудники МЧС продолжают тушить огонь.

Здание НИИ загорелось в Подмосковье

Пожар, о котором идет речь, произошел в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан».