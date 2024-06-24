Девять человек заблокированы в горящем здании НИИ «Платан» во Фрязине
Девять человек оказались заблокированы в горящем административном здании в подмосковном Фрязине. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в пресс-службе МЧС России.
К настоящему моменту спасателям удалось вывести из задымленного помещения одного человека.
— Его вывели по лестничным маршам, — уточнили в пресс-службе.
Сотрудники МЧС продолжают тушить огонь.
Здание НИИ загорелось в Подмосковье
Пожар, о котором идет речь, произошел в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан».