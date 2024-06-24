Количество погибших в результате нападений боевиков в Махачкале и Дербенте увеличилось до 20. Новые данные о жертвах теракта опубликовала пресс-служба Минздрава республики. ТАСС

В сообщении отмечается, что в результате произошедшего пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и правоохранители. RT на русском

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Lenta.ru