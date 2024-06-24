Пожар вспыхнул в здании научно-иследовательского института «Платан», занимающегося разработкой и изготовлением ряда уникальных приборов. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Telegram-канал 112. По данным канала, сейчас проводится эвакуация людей.

На кадрах, видно, что многоэтажное здание кутано клубами черного дыма. Судя по масштабам задымления, пожар весьма внушительный, сообщает «МК: срочные новости».

Ранее пожар произошел в здании управы московского района Соколиная Гора. Площадь возгорания достигала 1,2 тысячи квадратных метров, но никто не пострадал. Предварительной причиной пожара было названо короткое замыкание.