У академика РАН и его жены похитили десятки миллионов рублей

В Москве мошенники обманом выманили у академика РАН Валентина Чантурии более 20 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Газета.Ru

По словам источника, в течение недели злоумышленники звонили Чантурии, убеждая его и его жену перевести все сбережения на «безопасный» счет. Преступники пообещали защитить деньги от мошенников, но вместо этого сами забрали их. Деловая газета «Взгляд»

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. NSN.FM