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В ростовском торговом центре задержали вооруженного мужчину

Днем в понедельник, 24 июня, полицейские задержали вооруженного мужчину на парковке одного из торговых центров Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

В ростовском торговом центре задержали вооруженного мужчину
© ТАСС

В региональном управлении МВД заявили, что сообщения Telegram-каналов о стрельбе в ТЦ не соответствуют действительности. Полицейские заявили, что мужчину доставили в отделение, никто не пострадал.

Ранее на границе Абхазии и России произошла перестрелка. В результате погиб один человек, еще четверо получили ранения. Все участники перестрелки - граждане Абхазии. Против них возбудили уголовные дела об убийстве и незаконном хранении оружия.

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