Стали известны личности стрелков на границе России и Абхазии

Правоохранительные органы Абхазии установили личности всех участников вчерашней перестрелки в районе автомобильного въезда на территорию ТП КПП «Псоу» на границе с Россией, сообщило МВД республики. News.ru

«Сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии установлены все участники перестрелки — семь человек», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства. RT на русском

Ранее неизвестные открыли стрельбу по одной из машин на территории КПП «Псоу» возле границы РФ и Абхазии, а затем скрылись с места преступления. В результате погиб 1 человек, а еще трое были ранены. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Москва24