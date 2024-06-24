В России заочно арестовали двоих бывших украинских министров
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу Минюста Украины Павла Петренко и бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця. Об этом сообщает ТАСС.
Экс-министров отправят под стражу на два месяца после задержания или экстрадиции в Россию. Они проходят обвиняемыми по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).
Петренко возглавил Минюст Украины в феврале 2014 года. Он покинул свою должность в августе 2019 года.