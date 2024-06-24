Против Моргенштерна* могут возбудить уголовное дело

Прокуратура Москвы инициировала привлечение к уголовной ответственности рэпера Алишера Моргенштерна* (включен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

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По данным прокуратуры, музыкант дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

«Однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжил распространение в социальных сетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», - говорится в сообщении.



Соответствующие материалы были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Прокуратура считает необходимым уголовное преследование Алишера Моргенштерна* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Моргенштерн* уехал из России еще до начала спецоперации — после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант может быть связан с торговлей наркотиками. Какое-то время рэпер жил в ОАЭ, а после перебрался в Израиль. С 6 мая 2022 года музыкант был включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* включен Минюстом в реестр иноагентов