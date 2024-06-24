Появился список имен погибших в Дагестане полицейских

Представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале опубликовала список имен 15 полицейских, которые погибли в Дагестане во время нападения злоумышленников. Она подчеркнула, что каждый из правоохранителей был верен присяге и исполнял свой профессиональный долг.

Среди погибших в Дербенте оказались начальник ОМВД России по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, старший сержант полиции Марат Алиев, дознаватель Тамерлан Гасанбеков, оперуполномоченный Сейфелмелук Гаджиалиев, заместитель командира взвода ОБ ППСП ОМВД Эйнар Исмаилов.

В Махачкале погибли лейтенант полиции Магомед Магомедов, лейтенант полиции Ахмед Казимагомедов, сержант полиции Хабиб Алиев, старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов, сержант полиции Султан Джаруллаев, сержант полиции Джалил Гебеков.

Кроме того, в ходе перестрелок с преступниками погибли сержант полиции Магомедрасул Мамаев, младший лейтенант полиции Мугудин Бутаев, прапорщик полиции Рамазан Атциев и специалист ВОГ МВД РФ в РД (УМВД России по Тюменской области) Виталий Мезенцев.

Оставаясь верными присяге, полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок. Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших. Светлая память о боевых товарищах навсегда останется в наших сердцах, — отметила Волк.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила мнение, что террористический акт в Дагестане был спланирован врагами России, находящимися за границей. По ее словам, целью ответственных за теракт было посеять раздор и взорвать российское общество изнутри. Политик также выразила соболезнования родным и близким погибших и раненых.